سفیر آمریکا در تورکیه از کنگره خواست تحریمهای سوریه را به طور کامل لغو کند
تام باراک بر نقش سوریه در مبارزه با تروریسم تأکید کرد و از قانونگذاران آمریکایی خواست تا گامهای تاریخی در مورد تحریمها بردارند
فیدان: ایالات متحده اظهار داشت که به تعقیب مذاکرات واشنگتن نیاز سوریه به اتحاد را درک میکند
وزیر خارجه تورکیه در مورد سوریه، امنیت منطقه و قانون سزار با همتای امریکایی اش مارکو روبیو و مقامات ارشد در کاخ سفید گفتگو کرد
سازمان تروریستی PKK/YPG غیرنظامیان را در سوریه هدف قرار می دهد
در حمله القیاریه یک غیرنظامی کشته و دو عضو یک خانواده زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه های نزدیک انتقال داده شدند
رهبر اپوزیسیون اسرائیل حملات نتانیاهو به سوریه را "غیرضروری و عجولانه" خواند
ییر لاپید رهبر اپوزیسیون که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به فاقد یک استراتژی منسجم منطقوی متهم کرد، مکررا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد
به تعقیب رخدادن خشونت و تجاوز اسرائیل در ولایت سویدای سوریه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برعلاوه اینکه آتش بس در سویدا شکننده به نظر می رسد، ولی ادامه دارد
منابع امنیتی: تورکیه نقش کلیدی در آتشبس سویدا ایفا کرد
منابع امنیتی گفتند تلاشهای دیپلماتیک به رهبری حاکان فیدان، وزیر امور خارجه و ابراهیم قلین، رئیس سازمان اطلاعات ملی تورکیه(میت)، به برقراری آتشبس در شهر سویدا سوریه کمک کرد
سوریه "اعمال خاینانه" درسویدارامحکوم کرده وتعهدبه مجازات عاملان آن نمود
دمشق اعلام داشت: «همه ای حوادث خشونت باردر حال بررسی قراردارد.»
بانک جهانی کمک ۱۴۶ میلیون دالری برای سکتور برق سوریه را تصویب کرد
آیا لبنان با رهبری جدید بر نفوذ حزب الله غلبه کرده است؟
