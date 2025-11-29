منابع امنیتی: تورکیه نقش کلیدی در آتش‌بس سویدا ایفا کرد

منابع امنیتی گفتند تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری حاکان فیدان، وزیر امور خارجه و ابراهیم قلین، رئیس سازمان اطلاعات ملی تورکیه(میت)، به برقراری آتش‌بس در شهر سویدا سوریه کمک کرد