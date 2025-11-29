سوریه نوین

سفیر آمریکا در تورکیه از کنگره خواست تحریم‌های سوریه را به طور کامل لغو کند
تام باراک بر نقش سوریه در مبارزه با تروریسم تأکید کرد و از قانونگذاران آمریکایی خواست تا گام‌های تاریخی در مورد تحریم‌ها بردارند
فیدان: ایالات متحده اظهار داشت که به تعقیب مذاکرات واشنگتن نیاز سوریه به اتحاد را درک میکند
وزیر خارجه تورکیه در مورد سوریه، امنیت منطقه و قانون سزار با همتای امریکایی اش مارکو روبیو و مقامات ارشد در کاخ سفید گفتگو کرد
سازمان تروریستی PKK/YPG غیرنظامیان را در سوریه هدف قرار می دهد
در حمله القیاریه یک غیرنظامی کشته و دو عضو یک خانواده زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه های نزدیک انتقال داده شدند
رهبر اپوزیسیون اسرائیل حملات نتانیاهو به سوریه را "غیرضروری و عجولانه" خواند
ییر لاپید رهبر اپوزیسیون که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به فاقد یک استراتژی منسجم منطقوی متهم کرد، مکررا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد
به تعقیب رخدادن خشونت و تجاوز اسرائیل در ولایت سویدای سوریه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برعلاوه اینکه آتش بس در سویدا شکننده به نظر می رسد، ولی ادامه دارد
منابع امنیتی: تورکیه نقش کلیدی در آتش‌بس سویدا ایفا کرد
منابع امنیتی گفتند تلاش‌های دیپلماتیک به رهبری حاکان فیدان، وزیر امور خارجه و ابراهیم قلین، رئیس سازمان اطلاعات ملی تورکیه(میت)، به برقراری آتش‌بس در شهر سویدا سوریه کمک کرد
