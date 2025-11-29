سیاست
ویتنام حمایت خود را از یک دولت مستقل فلسطین اعلام کرد
لی هوای ترونگ، وزیر امور خارجه ویتنام آمادگی خود را برای کمک به بازسازی غزه اعلام کرد و بار دیگر حمایت خود را از راه حل دو دولت بر اساس قوانین بینالمللی تأکید نمود
هشدار گروه منطقوی به امریکا و وینزیویلا در مورد جنگ
رئیس سازمان همکاری اسلامی پس از ابراز "نگرانی جدی" سازمان ملل از افزایش تنشها، خواستار احتیاط شد
امریکا مسئله شناخته شدن شاخه های از اخوانالمسلمین به عنوان سازمان تروریستی را بررسی می کند
در این مورد از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده فرمانی امضا شد
رئیس جمهور پیشین برازیل بازداشت شد
محکمه عالی برازیل ویدیویی را منتشر کرد که در آن رئیس جمهور پیشین اعتراف می کند که او از روی "کنجکاوی" از یک دستگاه برای پابند نظارتی استفاده کرده است
در مکسیکو معترضان در جریان رژه نظامی به خیابان ها ریختند
این معترضین خود را اعضای جنبش جوانان معرفی می کنند
بازی استراتژیک اسرائیل: "جولانیزه کردن" جنوب سوریه
با اتکا به یک دکترین امنیتی که قبل از تأسیس آن بود، اسرائیل از مدت ها به اینسو گروه های اقلیت در خاورمیانه را به عنوان شرکای جدایی ناپذیر در استراتژی امنیتی خود می دانست
" تا آخر آماده جنگ هستیم "؛ درک لفاظی جدید پکن
پاکستان و فهرست جدید ممنوعیت سفر امریکا
پوتین: اگر اوکراین سلاح اتمی از غرب بگیرد، روسیه از «تمام سلاحها» استفاده خواهد کرد
رئیس محکمه جزایی بینالمللی: محکمه جرایم جنگی در خطر است
