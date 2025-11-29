فرهنگ
سریال‌های تلویزیونی تورکیه چگونه به تقویت روابط دیپلماتیک انقره با بنگلادش کمک می‌کنند؟
روابط بین انقره و داکا به لطف مذاکرات دفاعی، تغییر اتحادها و تلاش‌های مشترک برای تعمیق همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در حال تقویت است. این تحولات را هند از حاشیه تماشا می‌کند
تی آرتی وورلددیجیتال TRT World Digitalدر جوایز Lovie لووی 2025 موفقیت بزرگی بدست آورد
TRT World Digital برای پنج تولید خود در کتگوریهای مختلف در جوایز Lovie لووی امسال جایزه بدست آورد
دنمارک تصویب قانون جدیدی برای ممنوعیت ویدیوهای "deepfake" هوش مصنوعی را مورد هدف قرار داده است
کارشناسان میگویند که قانون دنمارک یکی از جامع ترین اقدامات خواهد بود که توسط یک دولت برای مبارزه با معلومات نادرست که از طریق جعل های عمیق پخش میشود انجام میشود
نظریات
opinion
یونسکو پیشنهاد اردوغان در ارتباط با روز جهانی خانواده زبان‌ های تورکی را پذیرفت
گلنور آیبت، نماینده دائمی تورکیه در یونسکو گفت که با این تصمیم، یونسکو تعهد پایدار خود را به چند زبانی، تنوع فرهنگی و گفت‌وگو میان ملت‌ ها تأیید می‌ کند
اسرائیل ۶۳ ساحه باستانی در کرانه باختری را به عنوان «میراث فرهنگی اسرائیل» اعلام کرد
یک گزارش از انستیتوت تحقیقات کاربردی-بیت المقدس می ‌گوید که این وضعیت نقض آشکار قوانین بین‌المللی را تشکیل می ‌دهد
تورکیه اقدامات اسرائیل در مسجد ابراهیمی را محکوم کرد و خواستار احترام به اماکن مقدس شد
تورکیه اقدامات اسرائیل در الخلیل و غزه را حملات ضدفرهنگی توصیف کرد و از یونسکو و جامعه بین‌المللی خواست تا از میراث فرهنگی فلسطین اشغالی محافظت کنند.
