مقاله
اسرائیل بیش از صد هزار فلسطینی را در غزه کشته است
تحقیقات نشان می دهد که تخمین اوسط محققان از تعداد فلسطینیان کشته شده در جریان نسلکشی ۱۱۲,۰۶۹ نفر است، که این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از ارقام رسمی ارائه شده توسط مقامات غزه می باشد
طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین
یک مقام ارشد می گوید که چارچوب پیشنهادی هدف دارد تا به هر دو طرف تضمین های امنیتی بدهد
چرا نتیجه بیهار برای حکومت مودی اهمیت دارد؟
انتخابات بیهارنه تنهاقدرت ائتلاف مودی راآزمایش خواهد کرد بلکه میزان اصلاحیه جدید فهرست رای دهندگان را نیزآشکارخواهد کردکه تاچه حدمیتواند مسلمانان واقلیت ها را در هند محروم کند
ترامپ میزبان رهبران آسیای مرکزی خواهد بود
این نشست نخستین گردهمایی پنج رهبر آسیای مرکزی در واشنگتن را نشان می دهد، در حالی که در میان رقابت فزاینده با مسکو و پکن, ایالات متحده تلاش می کند روابط خود را با این کشور های غنی از منابع تعمیق بخشد
ایمان در میان ویرانهها: زن تورکی که ۲۴ سال را در غزه گذرانده است
کوثر یلماز جرادا تأکید میکند که فلسطینیهای ساکن غزه پس از هر جنگی قیام میکنند و میگوید: «غزهایها میدانند چگونه خود را به خوبی بازسازی کنند.»
یک گزارش محرمانه امریکا صد ها مورد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل را نشان می دهد
بازرس داخلی وزارت امور خارجه هشدار داده است که بررسی ادعا ها علیه واحد های نظامی اسرائیل ممکن است "سال ها" طول بکشد
روسنفت و لوکاویل روسیه ۵.۲ میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست دادند
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
برای قرن ها، ماه یک منبع الهام برای شعرا، رویا پردازان و فیلسوفان بوده است
از نمونه اولیه تا سمبول قدرت: قاآن طیاره جنگی تورکیه چگونه اعتماد جهانی را بدست آورد؟
موافقتنامه ای اخیر صادرات با اندونیزیا برای 48 فروند جت قاآن و توافقات دفاعی دیگر، تورکیه را به صفت یک نیروی معتبر در تکنالوژی هوانوردی نسل بعدی تقویت میبخشد
آیا پاکستان از پیشرفته ترین موشک های چین برای سرنگونی جت های هند استفاده کرد؟
تنها چند روز پیش، قوای هوایی پاکستان تصاویری از جت های مجهز به موشک های PL-15 را به اشتراک گذاشت
نقاش گل و قدرت: ژان باپتیست وانمور و شکوهمندترین دوره امپراتوری عثمانی
هر بهار، لاله ها استانبول را به رنگ پوشش میدهند و یک عصر شکوه امپراطوری را به یاد میاورد. در مرکز این دوره نقاش فرانسوی ژان باپتیست وانمور قرار دارد که قصر عثمانی را از چشم یک دیپلومات و دست یک هنرمند تشریح میکند
جشنواره معجون مِسیر مانیسا از قرن ها به اینسو عنعنه ای شفابخش و مایه اتحاد بوده است
یک رسم و رواج شفابخشی پنجصد ساله در مانیسا، تورکیه، هر بهار زمان هدیه داده شدن هشت تن معجون گیاهی مِسیر از گنبدهای مساجد زنده شده و در جشن پر جنب و جوش وحدت، فرهنگ و ذائقه گرامی داشته میشود
والی درعا، جایی که قیام سوریه از آنجا آغاز شد، از جهان درخواست بازسازی کرد
والی درعا با رد کمکهای اسرائیل و استقبال از حمایت تورکیه خواستار بازسازی سوریه در میان زخم های عمیق جنگ شد
دیده می شود که قبیله های بومی امریکا شیوه های سنتی مدیریت زمین را که در قرن ها استعمار از دست رفته، دوباره بدست میاورند
انتخابات فدرال کانادا: همه مواردی که باید بدانید
انتخابات زودهنگام که در 28 اپریل برگزار شد صحنه یکی از رقابتی ترین انتخابات کانادا در سال های اخیر بود. موضوعات مورد بحث: پروگرام کشور در جبهه های مهم مانند روابط تجارتی، بحران مسکن، افزایش تورم و حاکمیت
