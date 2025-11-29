جشنواره معجون مِسیر مانیسا از قرن ها به اینسو عنعنه ای شفابخش و مایه اتحاد بوده است

یک رسم و رواج شفابخشی پنجصد ساله در مانیسا، تورکیه، هر بهار زمان هدیه داده شدن هشت تن معجون گیاهی مِسیر از گنبدهای مساجد زنده شده و در جشن پر جنب و جوش وحدت، فرهنگ و ذائقه گرامی داشته میشود