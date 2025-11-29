تورکیه
تورکیه توافقنامه اکتشاف انرژی با پاکستان را رسمی می کند
تورکیه و پاکستان در ماه اپریل توافقنامه ای را امضا کردند تا به طور مشترک برای اکتشاف نفت و گاز در 40 بلاک بحری واقع در پاکستان داوطلبی کنند
دانشمند تورک بازداشت شده در آمریکا با قید ضمانت نقدی آزاد شد
فرقان دولک نگرانی خود را در مورد شرایط امنیتی و احتمال قرار گرفتن پرسنل شاغل در آزمایشگاه فرمی، در معرض تشعشعات رادیو اکتیف تأسیسات وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده، ابراز کرده بود
تحمل در مورد خشونت علیه زنان در تورکیه ممکن نیست
در تورکیه، هماهنگی سیاست ها و استراتژی های ملی در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان بر عهده «ریاست وضعیت زنان» در وزارت خانواده و خدمات اجتماعی است
دیپلمات ارشد ایالات متحده امریکا به تورکیه سفر می کند
این دیپلمات ارشد ایالات متحده در مراسم یک هزار و هفتصدمین سالگرد اولین شورای نیقیه شرکت خواهد کرد
کرملین: روسیه از تلاش تورکیه برای حل جنگ «سپاسگزار» است
دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت که مسکو "آماده است تا تمام شرایط را برای ادامه روند مذاکره فراهم سازد."
مقامات اعلام کردند: تولیدانبوه جت تعلیمی پیشرفته تورکیه حورجت (HÜRJET) به زودی آغازمیشود
طوریکه تورکیه آماده امضای یک توافقنامه صادرات با اسپانیا است، نمونه اولیه تقریباً 260 ساعت پرواز را تکمیل کرده است
هفتادمین سالگرد جنگ کوریا؛ فداکاریهای سربازان تورکیه با سپاسگزاری مردم کوریای جنوبی یاد شد
هرچند 70 سال از جنگ کوریا میگذرد، اما فداکاریهای سربازان تورکیه در این جنگ هنوز هم با قدردانی مردم کوریای جنوبی گرامی داشته میشود.
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
