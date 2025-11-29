دانشمند تورک بازداشت شده در آمریکا با قید ضمانت نقدی آزاد شد

فرقان دولک نگرانی خود را در مورد شرایط امنیتی و احتمال قرار گرفتن پرسنل شاغل در آزمایشگاه فرمی، در معرض تشعشعات رادیو اکتیف تأسیسات وابسته به وزارت انرژی ایالات متحده، ابراز کرده بود