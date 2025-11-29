ساینس و تکنالوژی
اخبار مربوط ساینس و تکنالوژی
یوتیوب برای صد ها هزار کاربر در ایالات متحده و سراسر جهان قطع شد
بیش از ۸۰۰,۰۰۰ کاربر گزارش داده اند که در دسترسی به پلتفرم اشتراک گذاری ویدیو با مشکل مواجه شده اند
در هفته نوآوری تورکیه، هوش مصنوعی و رسانه ها مورد بحث قرار گرفت
در چارچوب این رویداد، نشستی با عنوان «رسانه در عصر هوش مصنوعی» برگزار شد
تکنالوژی ۵ جی احتمالاً صد میلیارد دالر به اقتصاد تورکیه کمک خواهد کرد
این مطلب را عمر فاتح ساین, معاون وزارت ترانسپورت و زیرساخت تورکیه اظهار داشت
طالبان در سراسر افغانستان ارتباطات جمعی را قطع کردند
پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، این نخستین قطع ارتباطات جمعی از این دست در کشور است
بازدید کننده گان تکنوفیست سیستم دفاع هوایی گنبد فولادی تورکیه را تجربه می کنند
محصولات دفاعی همچنان دقت بازدید کننده گان را در یکی از بزرگترین رویداد های نمایش محصولات به خود جلب می کنند
شرکت های تسلیحاتی اسرائیلی در نمایشگاه دفاعی پولند به دلیل جنگ غزه تحت بررسی قرار گرفتند
در نمایشگاه بزرگ دفاعی پولند، شرکت های تسلیحاتی اسرائیلی البیت و رافائل توسط پولیس مورد پرسش قرار گرفتند و با اعتراضاتی به دلیل نقش شان در غزه مواجه شدند
کوریای شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی را آزمایش کرد
خبرگزاری KCNA جزئیاتی در مورد موشک های جدید ارائه نداشت و تنها به "تکنالوژی منحصر به فرد" اشاره نمود و محل آزمایش را نیز فاش نکرد
تورکیه طیاره بدون سرنشین خود را موفقانه آزمایش کرد
تورکیه با اندونزیا توافقنامه صادرات طیاره های جنگی امضا کرد
یک شرکت دفاعی تورکیه با مالزیا قرارداد وسایط زرهی امضا می کند
رئیس جمهور اردوغان مدل جدید T10F شرکت Togg را آزمایش کرد
یوتیوب برای صد ها هزار کاربر در ایالات متحده و سراسر جهان قطع شد
بیش از ۸۰۰,۰۰۰ کاربر گزارش داده اند که در دسترسی به پلتفرم اشتراک گذاری ویدیو با مشکل مواجه شده اند
در هفته نوآوری تورکیه، هوش مصنوعی و رسانه ها مورد بحث قرار گرفت
در چارچوب این رویداد، نشستی با عنوان «رسانه در عصر هوش مصنوعی» برگزار شد
تکنالوژی ۵ جی احتمالاً صد میلیارد دالر به اقتصاد تورکیه کمک خواهد کرد
این مطلب را عمر فاتح ساین, معاون وزارت ترانسپورت و زیرساخت تورکیه اظهار داشت
طالبان در سراسر افغانستان ارتباطات جمعی را قطع کردند
پس از به قدرت رسیدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، این نخستین قطع ارتباطات جمعی از این دست در کشور است
بازدید کننده گان تکنوفیست سیستم دفاع هوایی گنبد فولادی تورکیه را تجربه می کنند
محصولات دفاعی همچنان دقت بازدید کننده گان را در یکی از بزرگترین رویداد های نمایش محصولات به خود جلب می کنند
شرکت های تسلیحاتی اسرائیلی در نمایشگاه دفاعی پولند به دلیل جنگ غزه تحت بررسی قرار گرفتند
در نمایشگاه بزرگ دفاعی پولند، شرکت های تسلیحاتی اسرائیلی البیت و رافائل توسط پولیس مورد پرسش قرار گرفتند و با اعتراضاتی به دلیل نقش شان در غزه مواجه شدند
