شرکت‌ های تسلیحاتی اسرائیلی در نمایشگاه دفاعی پولند به دلیل جنگ غزه تحت بررسی قرار گرفتند

در نمایشگاه بزرگ دفاعی پولند، شرکت ‌های تسلیحاتی اسرائیلی البیت و رافائل توسط پولیس مورد پرسش قرار گرفتند و با اعتراضاتی به دلیل نقش‌ شان در غزه مواجه شدند