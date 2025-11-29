شرق میانه

اخبار مربوط به شرق میانه

اسرائیل تهدید به حملات بیشتر بر لبنان کرده است
رئیس ‌جمهور لبنان اوایل این هفته گفت که کشورش آماده است تا برای دستیابی به توافقی که به نقض آتش‌بس اسرائیل پایان دهد، مذاکره کند
فلسطین پس از تساوی 0-0 با لیبیا، بازی را 4-3 در ضربات پنالتی برد
فلسطین با شکست لیبیا به جام عربی صعود کرد: «ما برای آوردن شادی بازی می‌کنیم»
اسرائیل با وجود توافق آتش‌بس به حملات خود ادامه می دهد
این گزارش ‌ها در حالی منتشر شد که وزارت صحت غزه و سازمان ملل هشدار دادند که کشتارها علی‌رغم آتش‌بس ۱۰ اکتبر ادامه داشته است
اسرائیل پس از آتش بس صد ها فلسطینی را کشته است
دفتر رسانه‌ای حکومت غزه می‌ گوید که اسرائیل ۳۴۲ فلسطینی را کشته و ۸۷۵ تن دیگر را در ۴۹۷ مورد نقض آتش ‌بس زخمی کرده است
اسرائیل ساختمان ‌های مسکونی غزه را با بمباران کرد
شاهدان می ‌گویند که نیروهای اسرائیلی ساختمان‌ های مسکونی را با انجام حملات تخریب می‌ کنند
اردوی اسرائیل پنج فلسطینی دیگر را در شهر رفح به قتل رساند
اسرائیل ادعا می ‌کند که نیروهایش مرد مسلح را که از زیرساخت‌ های زیرزمینی در شرق رفح بیرون می ‌آمدند، شناسایی کرده‌ اند
