اسرائیل تهدید به حملات بیشتر بر لبنان کرده است

رئیس ‌جمهور لبنان اوایل این هفته گفت که کشورش آماده است تا برای دستیابی به توافقی که به نقض آتش‌بس اسرائیل پایان دهد، مذاکره کند