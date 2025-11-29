OPINION
مراسم تشییع جنازه ۵۴ فلسطینی که توسط اسرائیل تحت توافق آتشبس بازگردانده شده بودند، درغزه برگزار شد
به گفته مقامات غزه، آثار شکنجه و اعدام بر روی اجساد بازداشتشدگانی که در چارچوب آتشبس بازگردانده شده بودند، مشاهده شد، اما به دلیل روند قانونی محدود، خانوادهها در شناسایی عزیزان خود با مشکل مواجه هستند
