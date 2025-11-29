جنگ غزه

معلومات در مورد وضعیت در غزه

اسپانیا افزایش «نگران‌کننده» خشونت شهرک‌نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد
مادرید از تل ابیب خواست تا «به خشونت و مصونیت از مجازات به طور قطعی پایان دهد» و مسئولان حمله به فلسطینیان و اموال آنها را پاسخگو قرار دهد
پیشنهاد امریکا برای تشکیل نیروی امنیتی بین‌المللی برای غزه، باعث انتقاد روسیه، چین وچند کشورعربی شد
به گفته دیپلمات‌ها، اعتراضات بر سر پیشنهاد ترامپ برای تشکیل «هیئت صلح» و فقدان نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در روند انتقال قدرت متمرکز است
باوجودآتش بس، اسرائیل خانه های فلسطینی هارادرغزه تخریب نموده وبه خان یونس حمله کرد
از زمان نافذ شدن توافقنامه آتش بس در یازدهم اکتوبر، اردوی اسرائیل آنرا نقض کرده به حملات خود میدهد
امریکا پیشنهاد نیروی موظف در غزه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد
در این پیشنهاد از شورای امنیت تقاضا شده است تا به نیروی امنیتی بین‌المللی صلاحیت نظارت ازآتش‌بس درغزه وحمایت از طرح بیست ماده‌ای صلح دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا را بدهد
توزیع پیش نویس قطعنامه راجع به توظیف نیروهای حافظ صلح درغزه، در داخل سازمان ملل متحد از جانب ایالات
این پیش نویس قطعنامه که حساس اما طبقه بندی نشده توصیف شده است، به امریکا و سایر کشورهای شرکت کننده صلاحیت گسترده ای برای اداره غزه که در محاصره اسرائیل قرار دارد، خواهد داد
دادن اجازه ای اسرائیل به حماس برای جستجوی بقایای گروگانهادرمناطق تحت کنترل اردو
تیم‌های حماس، صلیب سرخ و مصر برای نجات بقایای گروگان‌ها با هم همکاری میکنند
