مراسم تشییع جنازه ۵۴ فلسطینی که توسط اسرائیل تحت توافق آتش‌بس بازگردانده شده بودند، درغزه برگزار شد

به گفته مقامات غزه، آثار شکنجه و اعدام بر روی اجساد بازداشت‌شدگانی که در چارچوب آتش‌بس بازگردانده شده بودند، مشاهده شد، اما به دلیل روند قانونی محدود، خانواده‌ها در شناسایی عزیزان خود با مشکل مواجه هستند