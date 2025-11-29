جهان
حمله اسرائیل به بیت جن در حومه دمشق ۱۳ کشته بر جا گذاشت
چندین خانواده پس از حمله اسرائیل به بیت جن و مناطق نزدیک آن در حومه دمشق در سوریه بیجا شده اند
تعداد جان باخته گان گان بدترین آتشسوزی سالهای اخیر هانگ کانگ به ۹۴ تن رسید
به گزارش رسانههای محلی، تعداد کسانی که تا هنوز نا پدید هستند نیز حداقل ۲۸۰ تن بوده است
یرماک می گوید که اوکراین تحت رهبری زلنسکی از خاک خود دست نخواهد کشید
یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، می گوید که رئیس جمهور اوکراین هیچ بخشی از قلمرو را واگذار نخواهد کرد
ترامپ می گوید که امریکا مهاجرت از کشور های جهان سوم را متوقف خواهد کرد
رئیس جمهور ایالات متحده وعده داد که تمام میلیون ها پذیرش غیرقانونی بایدن را خاتمه خواهد داد
دو سرباز گارد ملی ایالات متحده در نزدیکی کاخ سفید مورد اصابت گلوله قرار گرفتند
پاتریک موریسی، والی ویرجینیای غربی، گفت سربازانی که از ایالت او به پایتخت ایالات متحده اعزام شده بودند «جان خود را از دست دادند»، اما او به «گزارشهای متناقض» در اینمورد اشاره کرد
سناتور های امریکایی از وزارت خارجه خواستند تا نقض حقوق بشر توسط اسرائیل در غزه را بررسی کند
دموکرات ها می گویند که تأخیر در بررسی "صد ها" پرونده خطر تضعیف قانون ایالات متحده را به همراه دارد
نیرو های اسرائیلی به قنیطره در سوریه حمله کردند
اردوی اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه و بیش از ۴۰۰ حمله مرزی به ولایت های جنوبی انجام داده است
سیل و لغزش زمین در تایلند و اندونزیا باعث مرگ صدها تن شد
دانشمند تورک بازداشت شده در آمریکا با قید ضمانت نقدی آزاد شد
هشدار گروه منطقوی به امریکا و وینزیویلا در مورد جنگ
کرملین: روسیه از تلاش تورکیه برای حل جنگ «سپاسگزار» است
