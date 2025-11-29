افغانستان

افغانستان

نیروهای پاکستانی 5 شبه‌نظامی TTP را که مسئول حمله به یک مکتب نظامی بودند، کشتند
یک مقام امنیتی گفت که تروریست ها تلاش کردند تا حمله بر مکتب پیشاور در سال 2014 را تکرار کنند، اما نیروهای امنیتی از این فاجعه جلوگیری کردند
نیروهای پاکستانی 5 شبه‌نظامی TTP را که مسئول حمله به یک مکتب نظامی بودند، کشتند
پس از زلزله ۶.۳ ریشتری در افغانستان، عملیات آواربرداری آغاز شد
مقامات افغان گزارش دادند که وقوع زلزله‌ای در نزدیکی مزارشریف واقع در شمال افغانستان، باعث مرگ حداقل ۲۰ نفر ورسیدن آسیب به بنای تاریخی روضه ای شریف شده است
پس از زلزله ۶.۳ ریشتری در افغانستان، عملیات آواربرداری آغاز شد
در نتیجه زلزله در افغانستان شمار زیادی کشته و زخمی شدند
به گفته اداره زمین ‌شناسی ایالات متحده, زلزله در حدود ساعت ۲۰:۳۰ به وقت گرینویچ روز یکشنبه در عمق ۲۸ کیلومتری نزدیک به مزار شریف، یکی از بزرگترین شهر های کشور، رخ داده است
در نتیجه زلزله در افغانستان شمار زیادی کشته و زخمی شدند
OPINION
opinion
تقدیرچین از تورکیه و قطر برای میانجیگری در آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان
پس از روزها تنش در مرز اسلام‌آباد و کابل روز یکشنبه در مذاکرات دوحه به آتش‌بس دست یافتند
تقدیرچین از تورکیه و قطر برای میانجیگری در آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان
سازمان ملل متحد از پاکستان و افغانستان خواست تا برای محافظت از غیرنظامیان به خصومت‌ها پایان دهند
این بیانیه پس از روزها درگیری که ده‌ها کشته و صدها زخمی در هر دو کشور برجای گذاشته است، منتشر ‌شد
سازمان ملل متحد از پاکستان و افغانستان خواست تا برای محافظت از غیرنظامیان به خصومت‌ها پایان دهند
با ادامه ای درگیری‌ها در مرز پاکستان و افغانستان، هر دو طرف متحمل خسارات جدی شده‌اند
آخرین تنش بین کشورهای سابقاً متحد جنوب آسیا پس از آن آغاز شد که اسلام‌آباد از طالبان افغانستان خواست تا علیه تروریست‌هایی که حملات فزاینده‌ای را در داخل پاکستان انجام می‌دهند، اقدام کند
با ادامه ای درگیری‌ها در مرز پاکستان و افغانستان، هر دو طرف متحمل خسارات جدی شده‌اند