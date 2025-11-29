در نتیجه زلزله در افغانستان شمار زیادی کشته و زخمی شدند

به گفته اداره زمین ‌شناسی ایالات متحده, زلزله در حدود ساعت ۲۰:۳۰ به وقت گرینویچ روز یکشنبه در عمق ۲۸ کیلومتری نزدیک به مزار شریف، یکی از بزرگترین شهر های کشور، رخ داده است