تصور کنید از خواب بیدار میشوید و می‌ بینید که زمین زیر پاهایتان از بین رفته است

بر اساس یک توافقنامه جدید میان آسترالیا و تووالو، سالانه 280 نفر از مردم تووالو قادر به ساکن شدن در آسترالیا خواهند بود. آنها در آسترالیا زندگی، تحصیل و کار کرده می ‌توانند.

در ماه جون سال 2025، بیشتر از 3,000 نفر، تقریباً یک سوم جمعیت 10,000 نفری تووالو، از طریق سیستم قرعه کشی درخواست دادند.

این توافقنامه "اتحاد فالیپیلی آسترالیا-تووالو" نامیده میشود و در 2024 امضاء شد. "فالیپیلی" یک کلمه تووالو است که به معنی همسایگی خوب، مراقبت و احترام متقابل است. آسترالیا این توافقنامه را نخستین توافقنامه مهاجرت اقلیمی در نوع خود توصیف می کند.

مخارج نام نویسی 16 دالر امریکایی است، اما فقط بزرگسالان میتوانند درخواست دهند.

حال این وضعیت چه معنایی دارد؟