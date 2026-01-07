سیاست
تورکیه فایل استخباراتی عصر عثمانی را منتشر کرد
استخبارات تورکیه سند آرشیفی سال ۱۹۲۹ را منتشر کرد که در آن جزئیات فعالیت‌های توماس ادوارد لارنس، عامل بریتانیایی در خاورمیانه است
تورکیه فایل استخباراتی عصر عثمانی را منتشر کرد
نظریات
opinion
نماینده گی فلسطین در لندن به حالت سفارت کامل ارتقا یافت
سفیر فلسطین میگوید که ارتقا درسطح سفارت نشان دهنده یک نقطه عطف در روابط فلسطین-بریتانیا و یک قدم به جلو در جستجوی آزادی فلسطین است
نماینده گی فلسطین در لندن به حالت سفارت کامل ارتقا یافت
ترامپ گزینه ‌های مختلف، از جمله گزینه نظامی، برای به دست آوردن گرینلند را بررسی می‌ کند
کاخ سفید می ‌گوید که ریاست جمهوری و تیم او در حال بررسی طیفی از گزینه ‌ها برای دنبال کردن این هدف مهم سیاست خارجی هستند و البته استفاده از نیرو های نظامی ایالات متحده همیشه یکی از گزینه ‌های در دسترس سر قوماندان اعلی قوای مسلح است
ترامپ گزینه ‌های مختلف، از جمله گزینه نظامی، برای به دست آوردن گرینلند را بررسی می‌ کند
سازمان ملل می‌ گوید که مداخله امریکا در ونزوئلا قوانین بین ‌المللی را تضعیف کرده است
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اقدامات واشنگتن در کاراکاس خطر تشدید بحران ونزوئلا را به همراه دارد و در عین حال یک سابقه خطرناک برای استفاده یک جانبه از زور ایجاد می ‌کند
سازمان ملل می‌ گوید که مداخله امریکا در ونزوئلا قوانین بین ‌المللی را تضعیف کرده است
اردوغان با ترامپ صحبت تلفنی انجام داد
به گفته انقره, رهبران در مورد روابط تورکیه و ایالات متحده، همکاری‌ های دفاعی و مسائل منطقه‌ ای صحبت کردند
اردوغان با ترامپ صحبت تلفنی انجام داد