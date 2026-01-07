شرق میانه

اخبار مربوط به شرق میانه

اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ده ها خبرنگار فلسطینی را بازداشت کرده است
گزارش اتحادیه خبرنگاران فلسطینی می ‌گوید که اسرائیل تمرکز خود را از "هدف ‌گیری کمی به هدف ‌گیری کیفی" تغییر داده است
اسرائیل در حال برنامه ‌ریزی برای کنترل دائمی بر غزه است
وزیر دفاع اسرائیل در این مورد معلومات ارائه کرد
در کرانه باختری اشغالی دو فلسطینی در نتیجه تیراندازی نیرو های اسرائیلی جان باختند
نیرو های اسرائیلی و شهرک ‌نشینان غیرقانونی حداقل ۱۱۰۲ فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی از اکتبر ۲۰۲۳ به این سو کشته ‌اند
اسرائیل در غزه یک مراسم عروسی را مورد هدف قرار داد
منابع صحی می‌ گویند که توپخانه اسرائیل یک پناهگاه مکتب را در شرق شهر غزه در جریان یک مراسم عروسی هدف قرار داده است
با وجود آتش بس حملات اسرائیل در غزه ادامه دارد
شاهدان می‌ گویند که گلوله ‌باران توپخانه‌ای در خان ‌یونس، رفح و شهر غزه گزارش شده است
اردوی اسرائیل با بحران فزاینده نیروی انسانی روبرو است
رسانه ‌های اسرائیلی گزارش می ‌دهند که اردو با بحران فزاینده نیروی انسانی روبرو است، زیرا افسران درخواست ‌های استعفا ارائه می ‌کنند
