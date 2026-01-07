مقاله
اسرائیل بیش از صد هزار فلسطینی را در غزه کشته است
طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین
چرا نتیجه بیهار برای حکومت مودی اهمیت دارد؟
ترامپ میزبان رهبران آسیای مرکزی خواهد بود
ایمان در میان ویرانه‌ها: زن تورکی که ۲۴ سال را در غزه گذرانده است
یک گزارش محرمانه امریکا صد ها مورد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل را نشان می دهد
روسنفت و لوک‌اویل روسیه ۵.۲ میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست دادند
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
برای قرن ها، ماه یک منبع الهام برای شعرا، رویا پردازان و فیلسوفان بوده است
از نمونه اولیه تا سمبول قدرت: قاآن طیاره جنگی تورکیه چگونه اعتماد جهانی را بدست آورد؟
آیا پاکستان از پیشرفته ترین موشک های چین برای سرنگونی جت های هند استفاده کرد؟
نقاش گل و قدرت: ژان باپتیست وانمور و شکوهمندترین دوره امپراتوری عثمانی
جشنواره معجون مِسیر مانیسا از قرن ها به اینسو عنعنه ای شفابخش و مایه اتحاد بوده است
والی درعا، جایی که قیام سوریه از آنجا آغاز شد، از جهان درخواست بازسازی کرد
انتخابات فدرال کانادا: همه مواردی که باید بدانید
توافقنامه مرزی قیرغزستان و تاجیکستان چه تاثیری بر آینده آسیای میانه خواهد داشت؟