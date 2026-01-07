جنگ غزه

سفیر فلسطین میگوید که ارتقا درسطح سفارت نشان دهنده یک نقطه عطف در روابط فلسطین-بریتانیا و یک قدم به جلو در جستجوی آزادی فلسطین است
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور تورکیه گفته است که با دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا در مورد غزه و تلاش‌های صلح میان اوکراین و روسیه تماس تیلفونی خواهد داشت
اتاوا تصویب 19 شهرک جدید توسط اسرائیل را نقض قوانین بین المللی توصیف کرد و هشدار داد که این عمل تلاش های صلح و دوام یک راه حل دو کشوری را به خطر می اندازد
این قطعنامه که با اکثریت آرا و با رأی مثبت ۱۶۴ کشور تصویب شد، بار دیگر بر حمایت از یک کشور مستقل فلسطینی تأکید کرد
مادرید از تل ابیب خواست تا «به خشونت و مصونیت از مجازات به طور قطعی پایان دهد» و مسئولان حمله به فلسطینیان و اموال آنها را پاسخگو قرار دهد
به گفته دیپلمات‌ها، اعتراضات بر سر پیشنهاد ترامپ برای تشکیل «هیئت صلح» و فقدان نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در روند انتقال قدرت متمرکز است
