معلومات در مورد وضعیت در غزه
نماینده گی فلسطین در لندن به حالت سفارت کامل ارتقا یافت
سفیر فلسطین میگوید که ارتقا درسطح سفارت نشان دهنده یک نقطه عطف در روابط فلسطین-بریتانیا و یک قدم به جلو در جستجوی آزادی فلسطین است
باوجودآتش بس، اسرائیل خانه های فلسطینی هارادرغزه تخریب نموده وبه خان یونس حمله کرد
از زمان نافذ شدن توافقنامه آتش بس در یازدهم اکتوبر، اردوی اسرائیل آنرا نقض کرده به حملات خود میدهد
امریکا پیشنهاد نیروی موظف در غزه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد
توزیع پیش نویس قطعنامه راجع به توظیف نیروهای حافظ صلح درغزه، در داخل سازمان ملل متحد از جانب ایالات
دادن اجازه ای اسرائیل به حماس برای جستجوی بقایای گروگانهادرمناطق تحت کنترل اردو
مراسم تشییع جنازه ۵۴ فلسطینی که توسط اسرائیل تحت توافق آتشبس بازگردانده شده بودند، درغزه برگزار شد
اردوغان: "رنج درد غزه بی پاسخ نخواهد ماند"
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور تورکیه گفته است که با دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا در مورد غزه و تلاشهای صلح میان اوکراین و روسیه تماس تیلفونی خواهد داشت
کانادا اسرائیل را به دلیل تایید 19 شهرک جدید در کرانه باختری اشغال شده "شدیداً محکوم" میکند
اتاوا تصویب 19 شهرک جدید توسط اسرائیل را نقض قوانین بین المللی توصیف کرد و هشدار داد که این عمل تلاش های صلح و دوام یک راه حل دو کشوری را به خطر می اندازد
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطین تصویب کرد
این قطعنامه که با اکثریت آرا و با رأی مثبت ۱۶۴ کشور تصویب شد، بار دیگر بر حمایت از یک کشور مستقل فلسطینی تأکید کرد
اسپانیا افزایش «نگرانکننده» خشونت شهرکنشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد
مادرید از تل ابیب خواست تا «به خشونت و مصونیت از مجازات به طور قطعی پایان دهد» و مسئولان حمله به فلسطینیان و اموال آنها را پاسخگو قرار دهد
پیشنهاد امریکا برای تشکیل نیروی امنیتی بینالمللی برای غزه، باعث انتقاد روسیه، چین وچند کشورعربی شد
به گفته دیپلماتها، اعتراضات بر سر پیشنهاد ترامپ برای تشکیل «هیئت صلح» و فقدان نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در روند انتقال قدرت متمرکز است
