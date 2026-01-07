اسپانیا افزایش «نگران‌کننده» خشونت شهرک‌نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد

مادرید از تل ابیب خواست تا «به خشونت و مصونیت از مجازات به طور قطعی پایان دهد» و مسئولان حمله به فلسطینیان و اموال آنها را پاسخگو قرار دهد