صدای انفجار و تیراندازی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری ونزوئلا گزارش شده است
ویدیوهای تایید نشده در رسانه های اجتماعی مردان مسلح و کاروان های نظامی را در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کاراکاس نشان می دهند
در مراسم یادبود قربانیان آتش سوزی سویس اشک و سکوت حاکم بود
در آتش سوزی که در جریان جشن سال نو میلادی در «لو کانستیلیشن بار» رخ داد، دستکم ۴۷ نفر جان باختند و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند
مادورو می گوید که آماده ای گفتگو با امریکا در مورد قاچاق مواد مخدر میباشد
انفجار در مسجدی در شهر حمص سوریه جان شمار زیادی را گرفت
تعداد کشتهشدگان هجدهمین روز درگیریهای مرزی تایلند و کامبوجیا به ۹۶ نفر رسید
رئیس جمهور اردوغان به نخست وزیر لیبیا بعد از سقوط طیاره تسلیت گفت
کیوبا خواستار دفاع جمعی در برابر تهدیدات امریکا در امریکای لاتین و کارائیب شد
هاوانا خواستار آزادی فوری رهبر ونزویلا مادورو شد و حملات امریکا را "تهدید وجودی برای تمام خطوط سیاسی و ایدئولوژیک" توصیف کرد
حامیان مادورو در کاراکاس با راه اندازی تظاهرات فریاد زدند که "رئیس جمهور ما را آزاد کنید!"
پسر مادورو، نیکولاس مادورو گورا، در یک پیام صوتی که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته است ادعا کرد که جاسوسان به حلقه داخلی پدرش نفوذ کرده اند
شی جین پینگ بعد از حمله امریکا به ونزویلا در مورد اقدامات قلدری انها هشدار داد
رئیس جمهور چین گفت که "اقدامات یک جانبه و زورگویی نظم جهانی را به طور جدی تضعیف می کند" و از قدرت های بزرگ خواست تا به قوانین بین المللی و اصول منشور سازمان ملل احترام بگذارند
انفجار ها کاراکاس را تکان داد, در حالیکه ترامپ هشدار حمله بر ونزوئلا را داد
انفجارهای شبانه در کاراکاس پس از تهدید های ایالات متحده به حملات رخ داد، در حالی که مادورو هرگونه تخلف را رد کرد و خواستار همکاری شد
بولسونارو شفاخانه را ترک کرد و به زندان برازیلیا برگشت
بعد از اینکه ستره محکمه درخواست او برای حبس خانگی را رد کرد، رئیس جمهور پیشین بعد از سپری کردن جراحی فتق دوگانه به مجازات 27 ساله زندان خود برگشت
