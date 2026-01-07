جهان

اخبار مربوط جهان

صدای انفجار و تیراندازی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری ونزوئلا گزارش شده است
ویدیوهای تایید نشده در رسانه ‌های اجتماعی مردان مسلح و کاروان‌ های نظامی را در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کاراکاس نشان می ‌دهند
صدای انفجار و تیراندازی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری ونزوئلا گزارش شده است
OPINION
opinion
کیوبا خواستار دفاع جمعی در برابر تهدیدات امریکا در امریکای لاتین و کارائیب شد
هاوانا خواستار آزادی فوری رهبر ونزویلا مادورو شد و حملات امریکا را "تهدید وجودی برای تمام خطوط سیاسی و ایدئولوژیک" توصیف کرد
کیوبا خواستار دفاع جمعی در برابر تهدیدات امریکا در امریکای لاتین و کارائیب شد
حامیان مادورو در کاراکاس با راه اندازی تظاهرات فریاد زدند که "رئیس جمهور ما را آزاد کنید!"
پسر مادورو، نیکولاس مادورو گورا، در یک پیام صوتی که در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته است ادعا کرد که جاسوسان به حلقه داخلی پدرش نفوذ کرده اند
حامیان مادورو در کاراکاس با راه اندازی تظاهرات فریاد زدند که "رئیس جمهور ما را آزاد کنید!"
شی جین پینگ بعد از حمله امریکا به ونزویلا در مورد اقدامات قلدری انها هشدار داد
رئیس جمهور چین گفت که "اقدامات یک جانبه و زورگویی نظم جهانی را به طور جدی تضعیف می کند" و از قدرت های بزرگ خواست تا به قوانین بین المللی و اصول منشور سازمان ملل احترام بگذارند
شی جین پینگ بعد از حمله امریکا به ونزویلا در مورد اقدامات قلدری انها هشدار داد
انفجار ها کاراکاس را تکان داد, در حالیکه ترامپ هشدار حمله بر ونزوئلا را داد
انفجارهای شبانه در کاراکاس پس از تهدید های ایالات متحده به حملات رخ داد، در حالی که مادورو هرگونه تخلف را رد کرد و خواستار همکاری شد
انفجار ها کاراکاس را تکان داد, در حالیکه ترامپ هشدار حمله بر ونزوئلا را داد
بولسونارو شفاخانه را ترک کرد و به زندان برازیلیا برگشت
بعد از اینکه ستره محکمه درخواست او برای حبس خانگی را رد کرد، رئیس جمهور پیشین بعد از سپری کردن جراحی فتق دوگانه به مجازات 27 ساله زندان خود برگشت
بولسونارو شفاخانه را ترک کرد و به زندان برازیلیا برگشت