در مراسم یادبود قربانیان آتش سوزی سویس اشک و سکوت حاکم بود
در آتش سوزی که در جریان جشن سال نو میلادی در «لو کانستیلیشن بار» رخ داد، دستکم ۴۷ نفر جان باختند و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند
امپراطوری بابری و جشنواره هولی
این جشنواره که هر سال در ماه مارچ برگزار می شود، نماد فرا رسیدن بهار در هند است. زمان تجدید، شادی و با هم بودن است؛ در این زمان مرزهای اجتماعی در ابری از رنگ و سرگرمی ناپدید میشوند
چشمان غزه؛ مبارزه بلستيا العقاد برای روایت نسل کشی در فلسطین
ویولن استرادیواریوس ساخته شده در 1714 به قیمت 11.3 میلیون دالر در حراج فروخته شد
پولیس هند کتاب های اسلامی را در جامو و کشمیر ضبط کرده و خشم مردم را برانگیخت
اگر آن فرانک زنده می بود، در مورد نسل کشی غزه می نوشت
فلم "فلسطین ۳۶" در فهرست کوتاه بخش بین المللی اسکار جای گرفت
این فلم به یک لحظه مهم در تاریخ فلسطین می پردازد، انتقال زمین های فلسطینی توسط بریتانیا به مهاجران یهودی
جسد دایرکتر امریکایی و همسرش در خانه شان در لس آنجلس یافت شد
راینر یکی از تأثیرگذارترین فیلمسازان نسل خود بود که به خاطر آثار کلاسیک محبوب مانند «عروس شاهزاده» و «وقتی هری با سالی ملاقات کرد» شناخته می شد
فرانسه اسکلت غارت شده دایناسور را پس از تقریبا یک دهه به مغولستان بازگرداند
بقایای 70 میلیون ساله یک فوسیل "خارق العاده" تاربوسوروس باتار در فرانسه پس از قاچاق از صحرای گوبی، منطقه ای که مغولستان در آن مدت ها با قاچاق فوسیل دست و پنجه نرم میکند، ضبط شده است
سریالهای تلویزیونی تورکیه چگونه به تقویت روابط دیپلماتیک انقره با بنگلادش کمک میکنند؟
روابط بین انقره و داکا به لطف مذاکرات دفاعی، تغییر اتحادها و تلاشهای مشترک برای تعمیق همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در حال تقویت است. این تحولات را هند از حاشیه تماشا میکند
تی آرتی وورلددیجیتال TRT World Digitalدر جوایز Lovie لووی 2025 موفقیت بزرگی بدست آورد
TRT World Digital برای پنج تولید خود در کتگوریهای مختلف در جوایز Lovie لووی امسال جایزه بدست آورد
