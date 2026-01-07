تاجیکستان می‌گوید پنج نفر در حملات مرزی افغانستان کشته شده‌اند

امامعلی رحمان اوف، رئیس جمهور تاجیکستان، پس از دو حمله مرگبار از افغانستان، از جمله حمله بوسیله ای طیاره ای بدون سرنشین که منجر به کشته شدن سه شهروند چینی شد، با روسای امنیتی این کشور جلسه‌ای برگزار کرد