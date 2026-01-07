افغانستان
تاجیکستان میگوید پنج نفر در حملات مرزی افغانستان کشته شدهاند
امامعلی رحمان اوف، رئیس جمهور تاجیکستان، پس از دو حمله مرگبار از افغانستان، از جمله حمله بوسیله ای طیاره ای بدون سرنشین که منجر به کشته شدن سه شهروند چینی شد، با روسای امنیتی این کشور جلسهای برگزار کرد
سازمان ملل متحد از پاکستان و افغانستان خواست تا برای محافظت از غیرنظامیان به خصومتها پایان دهند
این بیانیه پس از روزها درگیری که دهها کشته و صدها زخمی در هر دو کشور برجای گذاشته است، منتشر شد
با ادامه ای درگیریها در مرز پاکستان و افغانستان، هر دو طرف متحمل خسارات جدی شدهاند
طالبان در سراسر افغانستان ارتباطات جمعی را قطع کردند
در نتیجه انفجار در یک مخفیگاه تروریستان در شمال غرب پاکستان، دستکم ۲۴ نفر کشته شدند
شمار قربانیان زلزله در افغانستان از دو هزار نفر فراتر رفت
به گفته یک افسر ارشد اسبق انگلیس، بریتانیا در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده است
اردوی بریتانیا قبلاً چندین تحقیق در مورد ادعاهای سوء رفتار در افغانستان انجام داده بود، اما وزارت دفاع گفت که هیچکدام شواهد کافی برای پیگرد قانونی نداشتند
نیروهای پاکستانی 5 شبهنظامی TTP را که مسئول حمله به یک مکتب نظامی بودند، کشتند
یک مقام امنیتی گفت که تروریست ها تلاش کردند تا حمله بر مکتب پیشاور در سال 2014 را تکرار کنند، اما نیروهای امنیتی از این فاجعه جلوگیری کردند
پس از زلزله ۶.۳ ریشتری در افغانستان، عملیات آواربرداری آغاز شد
مقامات افغان گزارش دادند که وقوع زلزلهای در نزدیکی مزارشریف واقع در شمال افغانستان، باعث مرگ حداقل ۲۰ نفر ورسیدن آسیب به بنای تاریخی روضه ای شریف شده است
در نتیجه زلزله در افغانستان شمار زیادی کشته و زخمی شدند
به گفته اداره زمین شناسی ایالات متحده, زلزله در حدود ساعت ۲۰:۳۰ به وقت گرینویچ روز یکشنبه در عمق ۲۸ کیلومتری نزدیک به مزار شریف، یکی از بزرگترین شهر های کشور، رخ داده است
تقدیرچین از تورکیه و قطر برای میانجیگری در آتشبس میان افغانستان و پاکستان
پس از روزها تنش در مرز اسلامآباد و کابل روز یکشنبه در مذاکرات دوحه به آتشبس دست یافتند
