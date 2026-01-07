FEATURES DETAIL
اسرائیل بیش از صد هزار فلسطینی را در غزه کشته است
تحقیقات نشان می دهد که تخمین اوسط محققان از تعداد فلسطینیان کشته شده در جریان نسلکشی ۱۱۲,۰۶۹ نفر است، که این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از ارقام رسمی ارائه شده توسط مقامات غزه می باشد
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
روسنفت و لوکاویل روسیه ۵.۲ میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست دادند
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
برای قرن ها، ماه یک منبع الهام برای شعرا، رویا پردازان و فیلسوفان بوده است
از نمونه اولیه تا سمبول قدرت: قاآن طیاره جنگی تورکیه چگونه اعتماد جهانی را بدست آورد؟
یک گزارش محرمانه امریکا صد ها مورد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل را نشان می دهد
روسنفت و لوکاویل روسیه ۵.۲ میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست دادند
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
برای قرن ها، ماه یک منبع الهام برای شعرا، رویا پردازان و فیلسوفان بوده است
از نمونه اولیه تا سمبول قدرت: قاآن طیاره جنگی تورکیه چگونه اعتماد جهانی را بدست آورد؟
طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین
یک مقام ارشد می گوید که چارچوب پیشنهادی هدف دارد تا به هر دو طرف تضمین های امنیتی بدهد
چرا نتیجه بیهار برای حکومت مودی اهمیت دارد؟
انتخابات بیهارنه تنهاقدرت ائتلاف مودی راآزمایش خواهد کرد بلکه میزان اصلاحیه جدید فهرست رای دهندگان را نیزآشکارخواهد کردکه تاچه حدمیتواند مسلمانان واقلیت ها را در هند محروم کند
ترامپ میزبان رهبران آسیای مرکزی خواهد بود
این نشست نخستین گردهمایی پنج رهبر آسیای مرکزی در واشنگتن را نشان می دهد، در حالی که در میان رقابت فزاینده با مسکو و پکن, ایالات متحده تلاش می کند روابط خود را با این کشور های غنی از منابع تعمیق بخشد
ایمان در میان ویرانهها: زن تورکی که ۲۴ سال را در غزه گذرانده است
کوثر یلماز جرادا تأکید میکند که فلسطینیهای ساکن غزه پس از هر جنگی قیام میکنند و میگوید: «غزهایها میدانند چگونه خود را به خوبی بازسازی کنند.»
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
روسنفت و لوکاویل روسیه ۵.۲ میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست دادند
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
برای قرن ها، ماه یک منبع الهام برای شعرا، رویا پردازان و فیلسوفان بوده است
از نمونه اولیه تا سمبول قدرت: قاآن طیاره جنگی تورکیه چگونه اعتماد جهانی را بدست آورد؟
یک گزارش محرمانه امریکا صد ها مورد نقض حقوق بشر از سوی اسرائیل را نشان می دهد
روسنفت و لوکاویل روسیه ۵.۲ میلیارد دالر از ارزش بازار خود را از دست دادند
یونیسف در مورد وضعیت غزه هشدار داد
برای قرن ها، ماه یک منبع الهام برای شعرا، رویا پردازان و فیلسوفان بوده است
از نمونه اولیه تا سمبول قدرت: قاآن طیاره جنگی تورکیه چگونه اعتماد جهانی را بدست آورد؟
