شی جین پینگ بعد از حمله امریکا به ونزویلا در مورد اقدامات قلدری انها هشدار داد

رئیس جمهور چین گفت که "اقدامات یک جانبه و زورگویی نظم جهانی را به طور جدی تضعیف می کند" و از قدرت های بزرگ خواست تا به قوانین بین المللی و اصول منشور سازمان ملل احترام بگذارند