سیاستتورکیهفرهنگمقالهنظریات
تورکیه فایل استخباراتی عصر عثمانی را منتشر کرد
استخبارات تورکیه سند آرشیفی سال ۱۹۲۹ را منتشر کرد که در آن جزئیات فعالیت‌های توماس ادوارد لارنس، عامل بریتانیایی در خاورمیانه است
تورکیه فایل استخباراتی عصر عثمانی را منتشر کرد
اردوغان با ترامپ صحبت تلفنی انجام داد
اسرائیل بیش از صد هزار فلسطینی را در غزه کشته است
طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین
نماینده گی فلسطین در لندن به حالت سفارت کامل ارتقا یافت
سفیر فلسطین میگوید که ارتقا درسطح سفارت نشان دهنده یک نقطه عطف در روابط فلسطین-بریتانیا و یک قدم به جلو در جستجوی آزادی فلسطین است
نماینده گی فلسطین در لندن به حالت سفارت کامل ارتقا یافت
نظریات
opinion
ترامپ گزینه ‌های مختلف، از جمله گزینه نظامی، برای به دست آوردن گرینلند را بررسی می‌ کند
کاخ سفید می ‌گوید که ریاست جمهوری و تیم او در حال بررسی طیفی از گزینه ‌ها برای دنبال کردن این هدف مهم سیاست خارجی هستند و البته استفاده از نیرو های نظامی ایالات متحده همیشه یکی از گزینه ‌های در دسترس سر قوماندان اعلی قوای مسلح است
ترامپ گزینه ‌های مختلف، از جمله گزینه نظامی، برای به دست آوردن گرینلند را بررسی می‌ کند
سازمان ملل می‌ گوید که مداخله امریکا در ونزوئلا قوانین بین ‌المللی را تضعیف کرده است
سازمان ملل متحد هشدار داده است که اقدامات واشنگتن در کاراکاس خطر تشدید بحران ونزوئلا را به همراه دارد و در عین حال یک سابقه خطرناک برای استفاده یک جانبه از زور ایجاد می ‌کند
سازمان ملل می‌ گوید که مداخله امریکا در ونزوئلا قوانین بین ‌المللی را تضعیف کرده است
صدای انفجار و تیراندازی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری ونزوئلا گزارش شده است
ویدیوهای تایید نشده در رسانه ‌های اجتماعی مردان مسلح و کاروان‌ های نظامی را در نزدیکی قصر ریاست جمهوری در کاراکاس نشان می ‌دهند
صدای انفجار و تیراندازی در نزدیکی قصر ریاست جمهوری ونزوئلا گزارش شده است
دیگر
شی جین پینگ بعد از حمله امریکا به ونزویلا در مورد اقدامات قلدری انها هشدار داد
سیاست
در منطقه بلوچستان پاکستان انفجار مرگباری رخ داد
بولسونارو شفاخانه را ترک کرد و به زندان برازیلیا برگشت
مادورو می گوید که آماده ای گفتگو با امریکا در مورد قاچاق مواد مخدر میباشد
پایان حضور نظامی امارات متحده عربی در یمن
ویدیوها
آنجلینا جولی از گذرگاه مرزی رفح در مصر در نزدیکی نوار غزه بازدید کرد
00:32
سربازان اسرائیلی در حالیکه سال نو میلادی را جشن می‌ گرفتند، به سمت غزه آتش گشودند
00:20
کاخ سفید تصاویری از بازداشت و انتقال مادورو را منتشر کرد
00:11
جکی چان درباره رنج ‌هایی که کودکان فلسطینی در غزه متحمل می ‌شوند سخن گفت
00:35
در استانبول به حمایت از فلسطین راهپیمایی صورت گرفت
00:26
مطالب مهم
چرا نتیجه بیهار برای حکومت مودی اهمیت دارد؟
فرهنگ
در مراسم یادبود قربانیان آتش سوزی سویس اشک و سکوت حاکم بود
فلم "فلسطین ۳۶" در فهرست کوتاه بخش بین ‌المللی اسکار جای گرفت
جسد دایرکتر امریکایی و همسرش در خانه ‌شان در لس ‌آنجلس یافت شد
فرانسه اسکلت غارت شده دایناسور را پس از تقریبا یک دهه به مغولستان بازگرداند
پادکست ها
خلاصه ای از اخبار امروز| 07.01.2026
05:16
تاثیرات منفی سگرت
09:47
تورکیه عصر طلایی را در ورزش خود تجربه می ‌کند
10:56
چین می گوید دیگر یک کشور در حال توسعه نیست
08:29
برای قرن ها، ماه یک منبع الهام برای شاعران، رویا پردازان، و فیلسوفان بوده است
09:09
دریابید
اردوغان: "رنج درد غزه بی پاسخ نخواهد ماند"
در شهر ایندور هند نسبت نوشیدن آب آلوده شمار زیادی جان باختند
اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ده ها خبرنگار فلسطینی را بازداشت کرده است
موفقیت بزرگ تورکیه در ساحه تکنالوژی
تورکیه می ‌گوید که حداقل شش تروریست داعش در عملیات ضد تروریستی در ولایت یالووا کشته شدند
عملیات پولیس علیه سازمان تروریستی داعش در شمالغرب تورکیه
تورکیه در انقره مراسمی برای هیئت لیبیایی که جان خود را از دست بودند برگزار کرد
انفجار در مسجدی در شهر حمص سوریه جان شمار زیادی را گرفت
اسرائیل در حال برنامه ‌ریزی برای کنترل دائمی بر غزه است
تعداد کشته‌شدگان هجدهمین روز درگیری‌های مرزی تایلند و کامبوجیا به ۹۶ نفر رسید
تورکیه جعبه سیاه طیاره که منجر به کشته شدن رئیس عمومی لوی درستیز والی اردوی لیبیا شد را پیدا کرد
رئیس جمهور اردوغان به نخست وزیر لیبیا بعد از سقوط طیاره تسلیت گفت
یک هیئت لیبیایی جهت بررسی سقوط مرگبار طیاره در انقره، وارد تورکیه شد
روسیه تصمیم دارد ظرف دهه آینده یک نیروگاه هستوی در کره ای ماه بسازد
کانادا اسرائیل را به دلیل تایید 19 شهرک جدید در کرانه باختری اشغال شده "شدیداً محکوم" میکند