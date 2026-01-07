نظریات
نشست کاپ 31 در تورکیه برگزار خواهد شد
این نشست سال آینده در شهر ساحلی مدیترانهای آنتالیا برگزار خواهد شد
ترامپ گزینه های مختلف، از جمله گزینه نظامی، برای به دست آوردن گرینلند را بررسی می کند
کاخ سفید می گوید که ریاست جمهوری و تیم او در حال بررسی طیفی از گزینه ها برای دنبال کردن این هدف مهم سیاست خارجی هستند و البته استفاده از نیرو های نظامی ایالات متحده همیشه یکی از گزینه های در دسترس سر قوماندان اعلی قوای مسلح است
آنجلینا جولی از گذرگاه مرزی رفح در مصر در نزدیکی نوار غزه بازدید کرد
00:32
00:32
سربازان اسرائیلی در حالیکه سال نو میلادی را جشن می گرفتند، به سمت غزه آتش گشودند
00:20
00:20
کاخ سفید تصاویری از بازداشت و انتقال مادورو را منتشر کرد
00:11
00:11
جکی چان درباره رنج هایی که کودکان فلسطینی در غزه متحمل می شوند سخن گفت
00:35
00:35
در استانبول به حمایت از فلسطین راهپیمایی صورت گرفت
00:26
00:26
