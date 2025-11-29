فرستاده پوتین ادعا می ‌کند که اروپا از کیف می‌ خواهد مذاکرات صلح را به تأخیر بیندازد

کریل دیمیتریف، نماینده ویژه روسیه در ایالات متحده، اظهار داشت که قدرت‌ های غربی می‌ خواهند که منازعه روسیه و اوکراین ادامه یابد، در حالی که بر آمادگی روسیه برای حل دیپلماتیک و گفتگو با واشنگتن تأکید کرد