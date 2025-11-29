OPINION DETAIL
سیاست
تورکیه
فرهنگ
مقاله
نظریات
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
نشست کاپ 31 در تورکیه برگزار خواهد شد
این نشست سال آینده در شهر ساحلی مدیترانهای آنتالیا برگزار خواهد شد
سازمان صحی جهان می گوید که قحطی در سودان در حال گسترش است
رئیس این سازمان, پس از آنکه قحطی در سودان مورد تأیید قرار گرفت خواستار کمک های غذایی گسترده شد
ترامپ: روسیه و چین آزمایش های هستهای انجام می دهند
اظهارات او سه روز پس از آن بیان شد که وی به اردوی ایالات متحده دستور داد تا روند آزمایش سلاح های هستهای را پس از بیش از ۳۰ سال دوباره آغاز کند
فرستاده پوتین ادعا می کند که اروپا از کیف می خواهد مذاکرات صلح را به تأخیر بیندازد
کریل دیمیتریف، نماینده ویژه روسیه در ایالات متحده، اظهار داشت که قدرت های غربی می خواهند که منازعه روسیه و اوکراین ادامه یابد، در حالی که بر آمادگی روسیه برای حل دیپلماتیک و گفتگو با واشنگتن تأکید کرد
پاکسازی قومی به صورت آهسته؛ اسرائیل پس از آتش بس در غزه، اقدامات خود را در کرانه باختری تشدید بخشید
پس از آتش بس در غزه، اسرائیل تمرکز نظامی و سیاسی خود را به کرانه باختری اشغالی معطوف می کند
امروز غزه تفاوتی با کمپ کار اجباری نازی ها ندارد
6 دقیقه مطالعه
آیا ممنوعیت مواد مخدر طالبان می تواند به افغانستان کمک کند تا از اقتصاد این مواد رهایی یابد؟
8 دقیقه مطالعه
امروز غزه تفاوتی با کمپ کار اجباری نازی ها ندارد
6 دقیقه مطالعه
روابط میان پاکستان و بنگلدیش بهتر می شود
7 دقیقه مطالعه
انفجار بس در تل ابیب وحشت های افراط گرایی یهودی را دوباره شعله ور ساخت
9 دقیقه مطالعه
کاهش کمک های مالی اهدا کنندگان میلیون ها نفر دیگر را به سوی گرسنگی سوق می دهد
2 دقیقه مطالعه
آیا ممنوعیت مواد مخدر طالبان می تواند به افغانستان کمک کند تا از اقتصاد این مواد رهایی یابد؟
8 دقیقه مطالعه
امروز غزه تفاوتی با کمپ کار اجباری نازی ها ندارد
6 دقیقه مطالعه
روابط میان پاکستان و بنگلدیش بهتر می شود
7 دقیقه مطالعه
انفجار بس در تل ابیب وحشت های افراط گرایی یهودی را دوباره شعله ور ساخت
9 دقیقه مطالعه
نشست کاپ 31 در تورکیه برگزار خواهد شد
این نشست سال آینده در شهر ساحلی مدیترانهای آنتالیا برگزار خواهد شد
سازمان صحی جهان می گوید که قحطی در سودان در حال گسترش است
رئیس این سازمان, پس از آنکه قحطی در سودان مورد تأیید قرار گرفت خواستار کمک های غذایی گسترده شد
ترامپ: روسیه و چین آزمایش های هستهای انجام می دهند
اظهارات او سه روز پس از آن بیان شد که وی به اردوی ایالات متحده دستور داد تا روند آزمایش سلاح های هستهای را پس از بیش از ۳۰ سال دوباره آغاز کند
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
امروز غزه تفاوتی با کمپ کار اجباری نازی ها ندارد
6 دقیقه مطالعه
آیا ممنوعیت مواد مخدر طالبان می تواند به افغانستان کمک کند تا از اقتصاد این مواد رهایی یابد؟
8 دقیقه مطالعه
امروز غزه تفاوتی با کمپ کار اجباری نازی ها ندارد
6 دقیقه مطالعه
روابط میان پاکستان و بنگلدیش بهتر می شود
7 دقیقه مطالعه
انفجار بس در تل ابیب وحشت های افراط گرایی یهودی را دوباره شعله ور ساخت
9 دقیقه مطالعه
کاهش کمک های مالی اهدا کنندگان میلیون ها نفر دیگر را به سوی گرسنگی سوق می دهد
2 دقیقه مطالعه
آیا ممنوعیت مواد مخدر طالبان می تواند به افغانستان کمک کند تا از اقتصاد این مواد رهایی یابد؟
8 دقیقه مطالعه
امروز غزه تفاوتی با کمپ کار اجباری نازی ها ندارد
6 دقیقه مطالعه
روابط میان پاکستان و بنگلدیش بهتر می شود
7 دقیقه مطالعه
انفجار بس در تل ابیب وحشت های افراط گرایی یهودی را دوباره شعله ور ساخت
9 دقیقه مطالعه
فرستاده پوتین ادعا می کند که اروپا از کیف می خواهد مذاکرات صلح را به تأخیر بیندازد
کریل دیمیتریف، نماینده ویژه روسیه در ایالات متحده، اظهار داشت که قدرت های غربی می خواهند که منازعه روسیه و اوکراین ادامه یابد، در حالی که بر آمادگی روسیه برای حل دیپلماتیک و گفتگو با واشنگتن تأکید کرد
پاکسازی قومی به صورت آهسته؛ اسرائیل پس از آتش بس در غزه، اقدامات خود را در کرانه باختری تشدید بخشید
پس از آتش بس در غزه، اسرائیل تمرکز نظامی و سیاسی خود را به کرانه باختری اشغالی معطوف می کند
بیشتر علاوه کن
1x
00:00
00:00