نشست کاپ 31 در تورکیه برگزار خواهد شد
این نشست سال آینده در شهر ساحلی مدیترانه‌ای آنتالیا برگزار خواهد شد
سازمان صحی جهان می گوید که قحطی در سودان در حال گسترش است
رئیس این سازمان, پس از آنکه قحطی در سودان مورد تأیید قرار گرفت خواستار کمک‌ های غذایی گسترده شد
ترامپ: روسیه و چین آزمایش ‌های هسته‌ای انجام می ‌دهند
اظهارات او سه روز پس از آن بیان شد که وی به اردوی ایالات متحده دستور داد تا روند آزمایش سلاح ‌های هسته‌ای را پس از بیش از ۳۰ سال دوباره آغاز کند
فرستاده پوتین ادعا می ‌کند که اروپا از کیف می‌ خواهد مذاکرات صلح را به تأخیر بیندازد
کریل دیمیتریف، نماینده ویژه روسیه در ایالات متحده، اظهار داشت که قدرت‌ های غربی می‌ خواهند که منازعه روسیه و اوکراین ادامه یابد، در حالی که بر آمادگی روسیه برای حل دیپلماتیک و گفتگو با واشنگتن تأکید کرد
پاکسازی قومی به صورت آهسته؛ اسرائیل پس از آتش ‌بس در غزه، اقدامات خود را در کرانه باختری تشدید بخشید
پس از آتش ‌بس در غزه، اسرائیل تمرکز نظامی و سیاسی خود را به کرانه باختری اشغالی معطوف می‌ کند
