اسرائیل بیش از صد هزار فلسطینی را در غزه کشته است

تحقیقات نشان می ‌دهد که تخمین اوسط محققان از تعداد فلسطینیان کشته ‌شده در جریان نسل‌کشی ۱۱۲,۰۶۹ نفر است، که این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از ارقام رسمی ارائه ‌شده توسط مقامات غزه می ‌باشد